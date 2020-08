Coronavirus: Messico, 6.148 casi e 857 morti in 24 ore (Di mercoledì 5 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 05 AGO - Il Messico ha registrato 6.148 nuovi casi di Coronavirus e altri 857 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio ... Leggi su corrieredellosport

I contagi nel mondo a quota 18,5 mln. Oltre 700mila le vittime

Roma, 5 ago. (askanews) – Sono ormai oltre 700.000 i morti per coronavirus e più di 18,5 milioni i casi di Covid-19 confermati nel mondo, stando all’ultimo aggiornamento dei dati della Johns Hopkins U ...

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Il Messico ha registrato 6.148 nuovi casi di coronavirus e altri 857 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio co ...

