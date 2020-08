Aurora Tropea truffata da un corteggiatore: "Sei un ometto, un nonnulla!" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Brutta esperienza per Aurora Tropea, dama del trono over di Uomini e Donne. Alla base di tutto c'è una truffa ai suoi danni, come spiegato dalla stessa in alcune instagram stories.Ma iniziamo a capire come è avvenuto il fatto: nelle ultime settimane del dating show condotto da Maria de Filippi Aurora fa la conoscenza di un corteggiatore, Giordano Martelli. I due iniziano a frequentarsi, ne nasce un'ottima amicizia, prima con uno scambio di contatti e messaggi, poi con la conferma di voler approfondire il corteggiamento oltre il programma. 05 agosto 2020 15:00. Leggi su blogo

