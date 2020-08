Vacanze: dal caldo della spiaggia al fresco della montagna, le vitamine indispensabili per ogni tipo di viaggio. I consigli della nutrizionista (Di martedì 4 agosto 2020) Vacanza che fai…vitamina che ti serve! Gli italiani nemmeno in quest’anno difficile rinunciano alle Vacanze e ben il 47,5% (dati Enit*) è già pronto valige alla mano a partire. Certo saranno ferie un po’ “diverse”, alla scoperta di piccoli angoli di paradiso sparsi lungo tutto il Belpaese piuttosto che alla ricerca dell’ultima meta trendy esotica, ma non per questo meno gratificanti e intense. Che la meta sia una calda spiaggia assolata, una fresca montagna o una stimolante città d’arte, gli integratori alimentari possono essere un prezioso alleato per trascorrere al meglio le ferie, poiché supportano il nostro organismo ad affrontare meglio il clima, l’ambiente e le condizioni che troveremo “a destinazione”. Per chi è ... Leggi su meteoweb.eu

WaterjetCorp : Vi informiamo che la società sarà chiusa per le vacanze estive dal 8 al 23 agosto compresi. We inform you that our… - juanmjm : Calciatori: sospensione a marzo. Ripresa a metà giugno con tour de force fino ad agosto. Nuova stagione dal 19 sett… - OtticaTreviso : CHIUSO PER FERIE dal 11/8 al 15/8. BUONE VACANZE!???? - Tappagram : @pormeccartnei @Gregnrg @ValeRossignoli Ho letto giorni fa un aneddoto su 'er covelli' su vacanze in America. Come… - PaoloCottini : Venerdì, un'ora dopo l'inizio delle ferie: Botto incredibile, con colonna di fumo, dal cofano dell'auto. In questi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze dal Vacanze 2020: last minute ea 4 ore da casa - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Il decalogo della montagna di Massimliano Ossini

La montagna quest’anno farà grande concorrenza al mare nella scelta delle vacanze degli italiani. Ecco perché, prima di partire, è importante sapere come affrontarla al meglio. SiViaggia ha intervista ...

Lorella Cuccarini e Silvio Testi: “29 anni insieme”/ “Le chiamano nozze di granito..”

Oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza”. Tantissimi i like e i messaggi di auguri ... IL SEGRETO DEL LORO AMORE Lorella Cuccarini e Silvio Testi si sono sposati il 3 agosto 1991 e dal loro amore ...

La montagna quest’anno farà grande concorrenza al mare nella scelta delle vacanze degli italiani. Ecco perché, prima di partire, è importante sapere come affrontarla al meglio. SiViaggia ha intervista ...Oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza”. Tantissimi i like e i messaggi di auguri ... IL SEGRETO DEL LORO AMORE Lorella Cuccarini e Silvio Testi si sono sposati il 3 agosto 1991 e dal loro amore ...