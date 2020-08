Una brutta notizia per Giorgio Mastrota, a pochi giorni dalla nascita del nipote. “Ora è meglio di no” (Di martedì 4 agosto 2020) Soltanto qualche giorno fa è esploso di gioia insieme all’ex moglie Natalia Estrada per la nascita del nipote Sacha, concepito dalla figlia Natalia Junior e dal compagno Daniel. Tra l’altro la ragazza, che ha appena 25 anni, è già mamma di Marlo, nato nel 2018. Ora però è arrivata una notizia non bella che ha rattristato i fan dell’uomo. A causa dell’emergenza sanitaria, un importantissimo evento in programma tra circa un mese è praticamente rinviato a data da destinarsi. Sabato 12 settembre avrebbe infatti dovuto convolare a nozze con la compagna Flo Gutierrez, ma un po’ a sorpresa è stata presa la decisione di non unirsi in matrimonio. A riferirlo è stato lo stesso conduttore televisivo, che ha rilasciato un’intervista al ... Leggi su caffeinamagazine

