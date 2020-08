Ubisoft: l'ex vice presidente Tommy François non si è dimesso ma è stato a tutti gli effetti licenziato (Di martedì 4 agosto 2020) Il cambio dell'esecutivo in casa Ubisoft è ancora in corso. Il vicepresidente Tommy François ha lasciato la società e Ubisoft lo ha confermato in una dichiarazione. Nella giornata di ieri tuttavia, vi avevamo riportato che François "si era dimesso", ma un aggiornamento più recente indica che l'ex vice presidente è stato effettivamente licenziato. Una fonte ha indicato che non ha ricevuto un accordo finanziario, ma François tuttavia non perderà nessuna delle azioni che aveva acquisito durante il suo mandato. La compagnia non ha condiviso ulteriori dettagli sull'addio dell'ex ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : L'ex vice presidente di #Ubisoft non si è dimesso ma è stato licenziato. - infoitscienza : Ubisoft e la bufera molestie sessuali: il vice presidente Tommy François si dimette in seguito alle accuse - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Accusato di molestie sessuali, lascia il #vicecapo di #Ubisoft, colosso dei videogiochi francesi. - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Accusato di molestie sessuali, lascia il #vicecapo di #Ubisoft, colosso dei videogiochi francesi. - gaejimmy : RT @Agenzia_Italia: Accusato di molestie sessuali, lascia il #vicecapo di #Ubisoft, colosso dei videogiochi francesi. -