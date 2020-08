Tesla car, vietato usare il touch-screen alla guida: una sentenza solleva il dibattito (Di martedì 4 agosto 2020) vietato l’uso del pannello touch delle automobili Tesla, lo ha deciso un tribunale tedesco nella sentenza riguardo un incidente causato dalla distrazione della persona alla guida causata dallo schermo di bordo. Il guidatore della Tesla Model 3 è stato condannato dal tribunale di Karlsruhe per aver usato il touch-screen per regolare i tergicristalli dell’auto. Pochi … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

atbparts : Tesla lancia la sfida Uber e Lyft #automotive #cars #car #auto #automobile #moto #motorcycle - loutisgolden28 : x: “col fracco de soldi che c’ha harry styles si può comprare 4 tesla” harry styles: “mh i think i’m gonna buy thi… - atbparts : Tesla - Musk: ''Pronti a fornire batterie e motori alla concorrenza'' #automotive #cars #car #auto #automobile… - atbparts : Elettrico e guida autonoma per uscire dalla crisi. Ma Audi ammette: “Tesla è avanti” #automotive #cars #car #auto… - themusictagger : @BramucciMatteo @leofala72 @TeslaLifeItalia @vaielettrico @Assopetroli @eni @EnelXItalia Ci sono molte variabil non… -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla car

Inews24

@elonmusk Is this the "deep crimson" Tesla paint color you were talking about loving recently that's planned for Giga Berlin? (I think this is your personal car given who sent me this photo). *Photo ...La Renault Zoe supera la concorrenza e si piazza sul gradino più alto del podio nella classifica delle auto elettriche più vendute in Europa. Nel primo semestre del 2020 - un periodo particolarmente d ...