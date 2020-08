Spadafora minaccia di dimettersi: «Di Battista e i suoi vogliono farmi fuori dal Movimento» (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo la bocciatura della sua riforma da parte dei 5 Stelle, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha pensato anche di dimettersi. Lo scrive Repubblica. “«Di Battista e i suoi vogliono farmi fuori dal Movimento», si è sfogato ieri con alcuni colleghi il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora. Leggendo come un attacco personale, quasi un atto di sfiducia, una lettera con cui cinque parlamentari chiedevano di rinviare il tavolo di discussione con la maggioranza sul testo di riforma dello sport per affrontarlo prima internamente con il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e col capo politico reggente Vito Crimi”. Così, una volta ricevuta la lettera dei cinque deputati 5 Stelle, il ministro ... Leggi su ilnapolista

