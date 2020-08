Serie di gastronomia Netflix: per gli amanti del cibo e della cucina! (Di martedì 4 agosto 2020) Non c’è niente di più bello che guardare, sopratutto in estate, una bellissima Serie di gastronomia disponibile su Netflix! Se amate viaggiare e assaggiare tantissimi piatti tradizionali, abbiamo proprio quello che fa per voi! A causa di questo particolare periodo, viaggiare lontano non è stato possibile, ma queste 9 Serie potranno ispirarvi per un viaggio futuro, magari per la prossima estate, e perchè no, nella stagione invernale? Ecco le Serie tv di gastronomia sulla cucina e il cibo che assolutamente non potete non guardare su Netflix! Buona visione! Serie di gastronomia Netflix: ecco 9 docu-Serie da non perdere! Sapori nuovi, bellezze ... Leggi su pianetadonne.blog

Nella sua edizione pomeridiana del 9 novembre 1956, «Stampa Sera» riportava il frammento di un dialogo tratto da una puntata di Lascia o raddoppia, il celebre quiz condotto da Mike Bongiorno. È il mom ...

Una festa per Artusi

Domani si festeggerà il Bicentenario Artusiano. Per celebrare Pellegrino Artusi (foto), padre della cucina italiana, le Case della Memoria hanno previsto una serie di appuntamenti dedicati all’evento.

