Serie B, Chievo-Empoli 1-1: veronesi in semifinale (Di martedì 4 agosto 2020) Non si fanno male Chievo ed Empoli, i primi 90 minuti sono finiti 0-0. Un rigore sbagliato per entrambe le squadre nel secondo tempo. Ai supplementari invece si porta avanti il Chievo, poi pareggiano i toscani. Ma non basta, in semifinale ci va il Chievo.LA PARTITAcaption id="attachment 1001975" align="alignnone" width="1024" Empoli, ITALY - JANUARY 24:/captionI tempi regolamentari finiscono 0-0 tra Chievo ed Empoli, con un rigore sbagliato per parte. Prima fallisce il Chievo con Djordjevic che sbaglia dal dischetto, stessa sorte per Ciciretti. Ai supplementari cambia il mondo, la partita si apre con la rete di Garritano ed il vantaggio del Chievo al minuto 97. Poi l’Empoli fallisce ancora ... Leggi su itasportpress

