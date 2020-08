Project xCloud: disponibile con Xbox Game Pass dal 15 settembre (Di martedì 4 agosto 2020) In un post sul proprio blog ufficiale, Xbox ha annunciato la data di rilascio del servizio di streaming Project xCloud, esclusivo per gli abbonati Game Pass Ultimate Gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate potranno iniziare a condividere giochi sui loro smartphone e tablet tramite Project xCloud, a partire dal 15 settembre senza costi aggiuntivi. Project xCloud, per chi non avesse ancora approfondito l’argomento, è la proiezione di Xbox nello streaming cloud, che consentirà agli utenti di condividere i giochi del proprio catalogo su altri dispositivi che non siano una console, ivi compresi tablet e smartphone compatibili. Il tutto ... Leggi su tuttotek

