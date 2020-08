NBA – Lakers primi ad Ovest, l’orgoglio di LeBron James: “dicevano che non ce l’avrei fatta” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo il successo ottenuto per 116-108 contro gli Utah Jazz, firmato da LeBron James con 22 punti e da Anthony Davis con 42, i Los Angeles Lakers sono matematicamente primi ad Ovest. Traguardo che nella sponda gialloviola di LA manca dal 2010. Raggiunto tale importante obiettivo, LeBron James si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dichiarando nel post partita: “dal 2010, vero? (l’ultima volta che i Lakers finirono primi, ndr) Dicevano che non ce l’avrei mai fatta…”.L'articolo NBA – Lakers primi ad Ovest, l’orgoglio di LeBron James: “dicevano che non ce l’avrei fatta” SPORTFAIR. Leggi su sportfair

