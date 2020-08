Mistero a Messina: madre e figlio di 4 anni scomparsi dopo un incidente (Di martedì 4 agosto 2020) Viviana Parisi e il figlio Joele Mondello di appena 4 anno sono spariti in seguito ad un incidente sull’A20 Messina-Palermo. Diverse le ipotesi al vaglio Fonte Facebook – @Samanthina SpataroUn caso decisamente misterioso ci giunge da Messina. Nel pomeriggio di lunedì 3 agosto sono scomparsi nel nulla Viviana Parisi di 43 anni e il figlio Joele Mondello di 4 anni. Prima della loro sparizione erano stati coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo all’altezza di Caronia sul viadotto Pizzo Turda. Si sono allontanati dal veicolo e si sono diretti nelle campagne situate nei paraggi e da allora non si hanno più notizie di loro. A lanciare ... Leggi su chenews

michelebocci1 : RT @pazzoperrep: Coronavirus Story (112) 24 febbraio 2020 A p.10 Il mistero italiano: @michelebocci1 indaga sugli asintomatici e il perc… - pazzoperrep : Coronavirus Story (112) 24 febbraio 2020 A p.10 Il mistero italiano: @michelebocci1 indaga sugli asintomatici e… -