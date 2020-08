Lazio, tutto fatto per l'esterno Fares (Di martedì 4 agosto 2020) tutto fatto per il colpo Fares. La trattativa è in dirittura d'arrivo, mancano gli ultimi dettagli, poi l'esterno francese naturalizzato algerino sarà a tutti gli effetti un calciatore della Lazio. Un acquisto voluto fortemente da Inzaghi, indicato alla società come rinforzo per la fascia sinistra. Adesso non resta che trovare l'accordo con il presidente Mattioli: il club estense chiede 10 milioni per l'ex giocatore del Verona, che ha il contratto in scadenza nel 2022. L'intesa dovrebbe essere raggiunta intorno agli 8 milioni (7 più uno di bonus). Niente inserimento di contropartite tecniche: smentita categoricamente l'ipotesi di un possibile trasferimento di Adekanye a Ferrara. In questo campionato Fares ha giocato appena 8 partite, colpa della rottura del ... Leggi su iltempo

