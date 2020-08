Joey King: da «Kissing Booth» a Brad Pitt (Di martedì 4 agosto 2020) È momento decisamente fortunato per Joey King, la giovane protagonista di Kissing Booth che, dopo aver trascorso le vacanze in compagnia del collega di set Taylor Zakhar Perez, si prepara a una nuova sfida professionale: recitare accanto al premio Oscar Brad Pitt. La notizia è riportata da Deadline, che spiega che l’attrice sarà presto impegnata nelle riprese del thriller Bullet Train, il nuovo film diretto da David Leitch e sceneggiato da Zak Olkewicz. https://twitter.com/DEADLINE/status/1290366589338935296 Leggi su vanityfair

