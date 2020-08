Italia’s Got Talent, con l’ufficialità Matano si avvia a centrare un record (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà una stagione da record per Frank Matano. L’attore di origini casertane è stato infatti ufficialmente confermato nella giuria della prossima edizione di Italia’s Got Talent. Con questa partecipazione, Matano diventerà il giudice con maggiori presenze (sei) nel Talent show in onda su Sky Uno e Tv8. Al fianco del casertano ci saranno ancora Joe Bastianich, Mara Maionchi e Federica Pellegrini, mentre alla conduzione tornerà la neo mamma Lodovica Comello, sostituita in occasione della finale da Enrico Papi. Le audizioni per l’undicesima edizione di Italia’s Got Talent si terranno a settembre a Roma, presso gli studi di Cinecittà. L'articolo Italia’s Got Talent, con ... Leggi su anteprima24

