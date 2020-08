Intesa annuncia risultati in crescita. Messina: “Con UBI diventiamo seconda banca in UE” (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo Intesa Sanpaolo chiude il primo semestre con risultati in crescita ed un utile netto pari a 2.566 milioni di euro. Si tratta del risultato migliore dal 2008 e rappresenta l’86% dell’utile minimo atteso per tutto il 2020 di 3 miliardi. L’aggregazione con UBI banca porterà benefici al Gruppo, che può prospettare un utile 2021 di 3,5 miliardi ad integrazione conclusa. Si prevede di chiudere l’operazione nel primo semestre del 2021, dopodiché sarà predisposto un nuovo Piano strategico. “Sono particolarmente soddisfatto dei risultati, uno straordinario risultato in una fase complicata, frutto di tutte le persone che lavorano in Intesa”, ha commentato l’Ad del Gruppo, Carlo ... Leggi su quifinanza

