Inter, Conte: “Sarà una partita sporca, ma non voglio avere rimpianti” (Di martedì 4 agosto 2020) Vigilia di Europa League per l'Inter di Conte che mercoledì sera sfiderà il Getafe per giocarsi l'accesso alle Final8. La partita si giocherà all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen alle 21.LE PAROLE DI Contecaption id="attachment 846021" align="alignnone" width="300" Conte (getty images)/captionQueste le sue parole in conferenza: "Non conta se è importante per me. E' una competizione importante per noi tutti, soprattutto per l'Inter. Parliamo per il noi e non per l'io. Dovremo essere bravi a cercare di dare il massimo senza avere rimpianti. Non sappiamo dove ci porterà il nostro massimo, ma l'importante sarà non avere rimpianti. Pressione? Abbiamo iniziato a dover far fronte alla pressione di dover ... Leggi su itasportpress

