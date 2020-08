Il virologo Palù: «In Italia gira un ceppo particolarmente contagioso. Con il Coronvirus conviveremo per generazioni» (Di martedì 4 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (4 agosto)Giorgio Palù, ex presidente della società europea di virologia e attualmente docente dell’Università di Padova, mette subito in chiaro: nel dibattito tra cauti e ottimisti non si identifica né con gli uni né con gli altri. «C’è chi drammatizza e chi minimizza, io non faccio il tifo», dice in un’intervista a La Stampa. E in effetti se da un lato contraddice il “cauto” Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, che sostiene che i nuovi focolai non siano causati dall’immigrazione, dall’altro non sposa nemmeno la teoria di Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele, per cui il virus ha perso di carica virale. «I nuovi contagiati? Solo il 5 per mille finisce in rianimazione» «Rispetto al virus iniziale ... Leggi su open.online

