Il Barça si muove per la difesa: in pole un giocatore della Lazio (Di martedì 4 agosto 2020) La grande stagione disputata dalla Lazio è sotto gli occhi di tutti. La squadra biancoceleste ha chiuso il campionato in quarta posizione dopo una ripresa piuttosto altalenante. Inzaghi ha comunque vinto la Supercoppa Italiana contro la Juventus e il prossimo anno vorrà cercare di mettere ancora in difficoltà le pretendenti per lo scudetto.BARCELLONA SU LUIZ FELIPEcaption id="attachment 701039" align="alignnone" width="300" Luiz Felipe (Getty Images)/captionPer farlo però servirà una rosa ancora più forte rispetto a quella che ha chiuso questo campionato. Ecco quindi che Lotito e Tare dovranno difendersi dagli assalti delle squadre per i pezzi pregiati della rosa biancoceleste. Dopo il tanto chiacchierato Milinkovic-Savic, la Lazio dovrà cercare di respingere l'offensiva del Barcellona ... Leggi su itasportpress

