I convocati di Fonseca in vista della gara con il Siviglia (Di martedì 4 agosto 2020) Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di Europa League contro il Siviglia. I giallorossi sono orfani di Smalling e Zappacosta, tornati ai rispettivi club di appartenenza dopo il prestito. Ecco l’elenco definitivo: Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato, Mirante.Difensori: Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez, Calafiori.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Zaniolo, Diawara.Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Cengiz Under, Carles Perez, Kalinic, Kluivert. Foto: Roma Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

