Francesco Totti a mare con Ilary Blasi: “Sembravi un piranha” (FOTO) (Di martedì 4 agosto 2020) Momenti di relax per Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia si trova in vacanza al mare e la showgirl e conduttrice ha postato una FOTO in cui i due sono ritratti in un momento di intimità. A rendere però il tutto divertente è stato però il commento dell’ex capitano della Roma, che ha scritto “Mi sembravi un piranha”, scatenando le risate di tutti i fan della coppia. Ecco di seguito la FOTO pubblicata dalla Blasi, tra i commenti in evidenza aprendola c’è quello di Totti. View this post on Instagram Ilary&Francesco❤️ A post shared by Ilary Blasi ... Leggi su sportface

