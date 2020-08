Fase 3: Mattarella, ‘fondi Ue non sono passaggio diligenza a cui attingere’ (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “L’Unione europea ha dato prova di lungimiranza e tempestività nel mettere a punto strumenti volti a favorire la ripresa e la crescita economica del Continente” di fronte alla crisi per l’emergenza coronavirus. Ora “il piano per l’Italia, in cui è prezioso il contributo delle Regioni, rappresenta un impegno ineludibile, correttamente avvertito non come il passaggio di una diligenza a cui attingere, ma come un’occasione di storico rilancio del sistema Italia, con modalità di coinvolgimento e di collaborazione compatibili con la pressante urgenza di definizione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro al Quirinale con i presidenti delle Regioni, nel 50/mo anniversario di ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Fase 3: Mattarella, 'fondi Ue non sono passaggio diligenza a cui attingere' (2)... - TV7Benevento : Fase 3: Mattarella, 'fondi Ue non sono passaggio diligenza a cui attingere'... - Franco88386632 : @repubblica Salvini in questa fase si sta comportando come un irresponsabile mettendo a rischio la salute di tutti!… - Amaro57024721 : RT @P_M_1960: #coronavirus Ricciardi nell'elogiare Mattarella conferma preoccupato che praticamente siamo ancora in fase uno in quanto il v… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Mattarella Mattarella: “Fase 3 senza divisioni ma con comuni prospettive per la ripresa” Il Secolo XIX Autonomia, Mattarella: "Leale collaborazione Stato-Regioni è caposaldo"

04 agosto 2020 "L'attuazione delle norme della Costituzione sull'ordinamento regionale intervenne in una fase di grandi trasformazioni, che vide anche l'attuazione" di numerose riforme. "Le basi della ...

Boccia “Autonomia utile per fase nuova nel rapporto Stato-Regioni”

“Possiamo dire – aggiunge – che è iniziata la quarta fase della vita isitituzionale delle Regioni ... Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ce lo ricorda spesso: l’autonomia, intesa come ...

04 agosto 2020 "L'attuazione delle norme della Costituzione sull'ordinamento regionale intervenne in una fase di grandi trasformazioni, che vide anche l'attuazione" di numerose riforme. "Le basi della ...“Possiamo dire – aggiunge – che è iniziata la quarta fase della vita isitituzionale delle Regioni ... Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ce lo ricorda spesso: l’autonomia, intesa come ...