Esplosione Beirut, fonti di Hezbollah: “E’ stato un sabotaggio Israeliano” (Di martedì 4 agosto 2020) fonti di Hezbollah attribuiscono ad un sabotaggio israeliano la responsabilità della potente Esplosione che ha sconvolto Beirut, causando almeno 73 morti e 2.750 feriti. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, le milizie sciite filoiraniane ritengono possibile che le due esplosioni consecutive che hanno interessato il deposito n. 12 del porto di Beirut siano state causate da un’azione di sabotaggio di Israele. La versione ufficiale riferisce di un Esplosione di un deposito di fuochi di artificio o di nitrato di ammonio, causata da un incendio. fonti di intelligence occidentali contattate in precedenza dall’Adnkronos ritengono che ad esplodere potrebbe essere stato un deposito di armi di ... Leggi su meteoweb.eu

