Cuneo. Nuova procedura di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica (Di martedì 4 agosto 2020) Sono cambiate le modalità di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica del comune di Cuneo. La domanda di iscrizione al servizio (attivo nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie di Cuneo e frazioni) dovrà essere presentata entro il 31 agosto 2020 tramite la procedura on line disponibile al seguente link: https://markas-Cuneo.ecivis.it/. Per ogni informazione relativa alle procedure di iscrizione e alle modalità di erogazione del servizio è possibile consultare la pagina dedicata del sito web comunale: ... Leggi su laprimapagina

