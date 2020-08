Cowash per capelli perfetti: balsamo sì, shampoo no, ma come? (Di martedì 4 agosto 2020) Sapete cos’è il Cowash? Una tecnica per avere una capigliatura perfetta usando il balsamo, ma senza shampoo! Si adatta a ogni tipologia di capello, persino quelli ricci e tendenzialmente secchi e aridi, MA esiste una regola ferrea a cui attenersi: dovrete darvi tempo per abituarvi al trattamento e trarne tutti i benefici, magari, alternando per il primo mese, shampoo e Cowashing. Curiose di scoprire come fare? Allora non perdetevi tutti i nostri suggerimenti di seguito! Cowash: la tecnica per avere capelli perfetti usando solo il balsamo! Abbiamo già specificato che questa tecnica si riferisce all’uso esclusivo del balsamo e non prevede l’applicazione dello ... Leggi su pianetadonne.blog

fashiongenus : Co-wash, il lavaggio alternativo per i capelli ricci - NuvoleBellezza : Hairmed Kit Capelli con Shampoo Idratante B9, Maschera Idratante Cowash N6 e Leave In Spray N9, un trattamento indi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cowash per Cowash: come si fa a lavare i capelli senza shampoo (video) Rete News