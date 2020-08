Coronavirus, l’avvertimento del virologo Pregliasco: «Ora rischio più pesante di una seconda ondata in Italia» (Di martedì 4 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (4 agosto)Il rischio di una seconda ondata di Coronavirus in Italia? Per Fabrizio Pregliasco, dell’Università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi è sempre più pesante e concreto, con «il peggioramento della situazione pandemica in vari paesi europei, oltre che in Asia e in America». Secondo l’analisi di Pregliasco, «se altre nazioni europee intorno a noi non tengono, il pericolo aumenta indubbiamente anche per il nostro Paese», dice il virologo in un’intervista all’Ansa. In questo momento nel nostro paese vediamo «un andamento endemico con variazioni legate al comparire di nuovi focolai» ... Leggi su open.online

