Cantieri autostrade, procura acquisisce missive del Mit all’Aspi (Di martedì 4 agosto 2020) Cantieri autostrade, procura acquisisce missive del Mit all’Aspi. Nelle lettere si contestavano gravi inadempimenti e ritardi La procura di Genova ha acquisito le due missive in cui il Mit contestava l’Aspi per “grave inadempimento” per quel che concerne i Cantieri sulla rete genovese. Inoltre, si contestavano “i termini di attuazione del cronoprogramma dei lavori e … L'articolo Cantieri autostrade, procura acquisisce missive del Mit all’Aspi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La società Asti-Cuneo ha comunicato al Ministero delle infrastrutture l’avvio del cantiere nel tratto tra Alba e Verduno per i lavori preliminari alla costruzione dell’autostrada quali le bonifiche be ...

Con la riapertura dei confini regionali e nazionali e la caduta delle norme di quarantena obbligatoria in casa la rete stradale e soprattutto autostradale della nostra bella penisola torna a popolarsi ...

