Walter Ricciardi contro i treni senza distanziamento in Lombardia (Di lunedì 3 agosto 2020) Walter Ricciardi, professore di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro Speranza, in un’intervista rilasciata oggi al Messaggero critica la decisione della Regione Lombardia di lasciare i treni senza distanziamento derogando all’ordinanza del governo: «È una decisione sbagliata tecnicamente perché contraddice l’evidenza scientifica, ma è anche un messaggio fuorviante per i cittadini a cui stiamo chiedendo di mantenere il distanziamento La Lombardia ha già pagato un prezzo altissimo per colpa di una gestione non ottimale della situazione, è veramente strano che la Regione decida di non rispettare tutte le migliori evidenze scientifiche per evitare ulteriori danni ... Leggi su nextquotidiano

Due giorni ad alta tensione per il governo, con una lite telefonica tra Roberto Speranza e Paola De Micheli, la rivolta del Comitato tecnico scientifico istituito per il Covid e qualche ora di silenzi ...

