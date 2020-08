Val Susa, la protesta non si ferma. No Tav a presidio dei cantieri fermi (Di lunedì 3 agosto 2020) Doveva essere un’estate pacificata in val Susa, lontana dai riflettori dei media e all’insegna della quiete molto agognata dai promotori della Torino-Lione. Vinta la resistenza nel governo un anno fa, in molti credevano e speravano che i lavori sarebbero ripartiti dopo una lunghissima fase di semi-stallo. Ma così non è stato né sul piano operativo – lo scavo è sostanzialmente rimasto dov’era in val Susa – né su quello popolare. Nonostante il venir meno del festival dell’Alta Felicità per ovvie … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

t_tonii : @CarlaG13528731 @notav_info in val susa gli sbirri fanno le stesse cose sotto qualsiasi governo. inutile dare la co… - Freepo_llo : RT @notav_info: 17 sindaci della Val Susa scrivono a Conte: chiarisca i benefici del TAV o lo fermi subito - CarlaG13528731 : @notav_info La val Susa ha votato lega e questi sono i risultati - uomodenisoviano : RT @Vin_Spinola: LO STATO DI DIRITTO IN VAL SUSA NON ESISTE, ESISTE SOLO LO STATO DI POLIZIA!!! #NoTav #ndranghetav - attila62 : RT @Vin_Spinola: LO STATO DI DIRITTO IN VAL SUSA NON ESISTE, ESISTE SOLO LO STATO DI POLIZIA!!! #NoTav #ndranghetav -

Torino - A un secolo esatto dalla nascita del brand Distillerie subalpine, avvenuta nel 1920 ad opera della famiglia Montalcini (il padre di Rita Levi Montalcini), Affini rilancia lo storico marchio c ...

Predati 15 agnelli all'Assietta, il parco: «Probabilmente non si tratta di lupo, ma di cani inselvatichiti»

Ormai si aspetta solo la conferma definitiva dall'esame del Dna, ma secondo l'esame necroscopico sarebbero stati cani inselvatichiti, e non lupi gli autori della predazione di agnelli avvenuta nella n ...

