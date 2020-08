Test sierologici, solo 64mila persone su 150mila hanno detto “sì”. Istat: “Stimati anticorpi su 1,5 milioni di italiani, sei volte in più dei positivi” (Di lunedì 3 agosto 2020) solo 64mila persone sulle 150mila previste hanno partecipato all’indagine sierologica condotta dall’Istat e dal ministero della Salute per stimare quanti italiani siano entrati in contatto con il coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Il risultato, già anticipato dal Fatto.it, è stato pubblico dallo stesso ministero e dall’Istituto di statistica durante una conferenza stampa. Il numero, specifica però la stessa direttrice generale dell’Istat, Linda Laura Sabbadini, ha permesso di stimare “un milione e 482 mila persone risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il SarsCov2”. Vale a dire circa ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Test sierologici Test sierologici covid 19 turisti, primo giorno di screening a Misano VIDEO il Resto del Carlino Coronavirus, in Emilia-Romagna nessun decesso e 34 nuovi casi

BOLOGNA - Nessun decesso e 34 nuovi casi di positività da coronavirus (a fronte di poco più di 5mila tamponi e mille test sierologici) sono emersi nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Dei 34 casi, 2 ...

Coronavirus, in Italia quasi 1,5 milioni di persone hanno contratto il virus

Coronavirus in Italia: quante persone hanno contratto il SARS-Cov-2 dall'inizio della pandemia? Secondo i dati raccolti con l'indagine di sieroprevalenza, la cifra è pari al 2,5% dei cittadini italian ...

