Si allontanano le riprese di The Good Doctor 4? La spinosa questione dei test rallenta i lavori in corso (Di lunedì 3 agosto 2020) Le riprese di The Good Doctor 4 al via oppure no? La risposta è: non si sa ancora. In questo stesso periodo, gli scorsi anni, eravamo alle prese con immagini dai set, trailer e foto spoiler sulle nuove stagioni delle nostre serie tv preferite, e adesso? Il nulla, il silenzio più assoluto. L'unico spiraglio di luce era arrivato proprio da The Good Doctor 4 che proprio in questi giorni era in pre produzione, ma tutto potrebbe concludersi con un niente di fatto, almeno per ora. Ancora una volta sembra che gli screzi possano essere relativi proprio ai test e alla frequenza con cui cast e troupe vengano sottoposti ai controlli Covid. Secondo i bene informati sembra che le produzioni siano chiamate a tornare a Vancouver per rispettare la quarantena di due settimane prima di ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : allontanano riprese Si allontanano le riprese di The Good Doctor 4? La spinosa questione dei test rallenta i lavori in corso OptiMagazine Si allontanano le riprese di The Good Doctor 4? La spinosa questione dei test rallenta i lavori in corso

Le riprese di The Good Doctor 4 al via oppure no? La risposta è: non si sa ancora. In questo stesso periodo, gli scorsi anni, eravamo alle prese con immagini dai set, trailer e foto spoiler sulle nuov ...

Michele e Giacomo allontanati brutalmente in discoteca per un bacio: "Succede sempre e non è giusto"

Coronavirus, i termoscanner per misurare la temperatura sono falsi: maxi sequestro nel Salernitano Un blitz della Guardia di Finanza nella provincia di Salerno ha portato al sequestro di oltre 1.700 t ...

Le riprese di The Good Doctor 4 al via oppure no? La risposta è: non si sa ancora. In questo stesso periodo, gli scorsi anni, eravamo alle prese con immagini dai set, trailer e foto spoiler sulle nuov ...Coronavirus, i termoscanner per misurare la temperatura sono falsi: maxi sequestro nel Salernitano Un blitz della Guardia di Finanza nella provincia di Salerno ha portato al sequestro di oltre 1.700 t ...