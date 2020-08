Serie A, c’è la data di partenza del prossimo campionato 2020 2021 (Di lunedì 3 agosto 2020) Serie A, oggi nel tardo pomeriggio nel corso del Consiglio di Lega verrà decisa la data di partenza del prossimo campionato. La maggioranza spinge per il 19 settembre, in pole position rispetto alle altre alternative. Pur tra mille difficoltà, dubbi e punti interrogativi, alla fine la stagione 2019/2020 della Serie A si è regolarmente conclusa ieri. Senza playoff, playout, campi neutri o altro. Senza dubbio è stato un campionato anomalo, differente da tutti gli altri. Giocato in condizioni straordinarie: la pandemia da coronavirus ha sconvolto la vita degli italianie e creato ripercussioni anche sul campionato. Restano ora dei punti interrogativi sulla prossima stagione, tra formula, date, ... Leggi su bloglive

