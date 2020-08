Rinnovo Inzaghi: il tecnico chiede precise garanzie per la Champions (Di lunedì 3 agosto 2020) L’intesa tra Simone Inzaghi e la Lazio per il Rinnovo c’è da tempo ma il tecnico chiede precise garanzie per la Champions Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’accordo tra la Lazio e Simone Inzaghi per proseguire insieme anche la prossima stagione c’è già. Ma ora dovrà essere fissato nel Rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. La durata del nuovo accordo rifletterà la portata dei programmi. La Lazio punta a vincolare Inzaghi almeno fino al 2023. Il tecnico è deciso a risposare il progetto biancoceleste, però, come già è accaduto un anno fa, intende comprimere i piani nel futuro prossimo. Nel giugno 2019 la trattativa ... Leggi su calcionews24

