Riccardo Guarnieri torna sui social dopo la rottura da Ida Platano “La felicità…” (Di lunedì 3 agosto 2020) torna sui social Riccardo Guarnieri dopo la rottura da Ida Platano, ma non dice che è finita fra loro, parla invece di felicità Da qualche tempo la relazione fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è giunta al capolinea, con grande delusione dei fan. I due protagonisti di Uomini e Donne, che hanno trascorso insieme il periodo del lockdown, non hanno superato i loro problemi. Anche in passato si erano lasciati per le stesse cose e adesso la rottura pare sia definitiva. La Platano oggi continua a vivere la sua vita insieme al figlio. L’ex dama non manca di condividere momenti delle sue giornate con i fan sui social. Invece è ... Leggi su kontrokultura

FabyMaves90 : @MayAmidala @Martovich13 @MiriEchelon Quando si dice che “l’amore è altruismo” ?????? A Riccardo Guarnieri non piace questo elemento! ?? - __ladyf : Riccardo Guarnieri dichiara: 'Voglio stare con la mia famiglia' - infoitcultura : Riccardo Guarnieri torna sui social dopo tempo: frecciatina a Ida? - infoitcultura : ‘Trono over’, la reazione di Riccardo Guarnieri dopo la fine della sua storia con Ida Platano - infoitcultura : Riccardo Guarnieri in silenzio dopo Uomini e Donne : “Devo lasciarla andare…” -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Guarnieri Riccardo Guarnieri, messaggio sui social per Ida Platano Caffeina Magazine Trono over, Riccardo Guarnieri pronto per un nuovo amore | stoccata all’ex Ida

Uno dei personaggi più amati di sempre del trono over di Uomini e Donne è sicuramente Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, dopo essere uscito dalla trasmissione con Ida Platano, sarebbe tornato single. L ...

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri lancia una frecciata a Ida Platano?

Il lieto fine che i fans di Uomini e Donne si aspettavano per Ida Platano e Riccardo Guarnieri non è arrivato. La coppia sta vivendo un momento di crisi, in base quanto rivelato dalla dama di Brescia ...

Uno dei personaggi più amati di sempre del trono over di Uomini e Donne è sicuramente Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, dopo essere uscito dalla trasmissione con Ida Platano, sarebbe tornato single. L ...Il lieto fine che i fans di Uomini e Donne si aspettavano per Ida Platano e Riccardo Guarnieri non è arrivato. La coppia sta vivendo un momento di crisi, in base quanto rivelato dalla dama di Brescia ...