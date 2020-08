Pomezia, Borgo Pratica di Mare: il museo civico Lavinium entra in ICOM (Di lunedì 3 agosto 2020) Il museo civico Archeologico Lavinium entra in ICOM (International Council of Museums). Che cos’è ICOM? È un’organizzazione nazionale ed internazionale che opera per la salvaguardia del patrimonio culturale e lo sviluppo dei musei. La sua missione è quella di promuovere i musei, contribuendo a delineare la programmazione delle politiche culturali a sostegno dei Musei e del loro territorio, sostenendo lo sviluppo di una comunità di professionisti museali e stimolando lo studio e il dibattito sui principali temi della museologia, in rapporto con le elaborazioni teoriche e le esperienze concrete prodotte nel nostro e negli altri Paesi. In ambito internazionale contribuisce attivamente con suoi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia Borgo Pratica di Mare, il cancello che chiude il borgo deve sparire entro tre giorni latinaoggi.eu Rimozione del cancello nel borgo di Pratica di Mare, il Sindaco: «Se la Proprietà non rispetterà l’ordinanza agiremo in danno»

Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha rilasciato un’intervista ai nostri microfoni nei giorni scorsi (la troverete nell’edizione cartacea – Agosto 2020 – in distribuzione la prossima settimana). Tr ...

Borgo Pratica di Mare, Fucci portavoce dei borghese?

Non è passata inosservata la dichiarazione del consigliere Fabio Fucci, ex sindaco 5 stelle di Pomezia, ora consigliere in quota Lega, rilasciata durante il consiglio comunale di giovedì 30 luglio 202 ...

