Nelle ultime 24 ore positivi in calo ma aumentano i morti: il bollettino del virus (Di lunedì 3 agosto 2020) Nuovo e significativo calo dei contagi di Covid-19 in Italia Nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi – secondo i dati riportati dal consueto bollettino del ministero della Salute – sono 159, in calo rispetto ai 239 di ieri. La regione con più contagiati è l'Emilia Romagna (+34), seguita da Lombardia (25) e Veneto (22). Il numero totale degli attualmente positivi è di 12.474, con un lieve incremento rispetto ai 12.456 segnati ieri. In crescita invece i ricoverati con sintomi (+26) portando il numero a 734, di questi 41 (-1) si trovano in cura Nelle terapie intensive. In lievissima flessione il numero di coloro che invece si trovano in isolamento domiciliare: 11.699, 7 in meno di ieri. Crescono invece i ... Leggi su iltempo

FBiasin : 2012–26 punti 2013–33 2014–42 2015–32 2016–24 2017–29 2018–23 2019–21 2020–1 I punti di distacco tra #Inter e… - fanpage : Una scena folle in tempi di #Covid_19 - fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - VoceDelTrentino : Coronavirus: nelle ultime 24 ore in Trentino 2 positivi, 3 ricoveri e 385 tamponi - - silwia123_ : RT @grupposupporto: e casualmente, dopo mesi e mesi di silenzio, i media turchi nelle ultime settimane stanno iniziando a parlare di nuovo… -