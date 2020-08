Migranti, il premier Conte assicura: tolleranza zero (Di lunedì 3 agosto 2020) Emergenza Migranti, il premier Conte da Cerignola: “Saremo duri e inflessibili”. Bernini lo attacca: “Governo predica e Lampedusa scoppia” “Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, e che in questo momento in cui la comunità internazionale ha fatto sacrifici i risultati vengano vanificati da Migranti che vogliono fuggire alla sorveglianza sanitaria. Dobbiamo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

msgelmini : #Conte che - in merito a migranti clandestini e sbarchi, ripresi copiosamente per la gioia degli scafisti- afferma… - AnnalisaChirico : La proroga stato d’emergenza somiglia a un golpe. Manca il presupposto ma non importa, nessuno fiata. Il premier Co… - SkyTG24 : Il premier #Conte ha detto la sua sui #migranti che, entrati irregolarmente in #Italia, tentano di sfuggire alla so… - INapodano : RT @51inif: Migranti, Conte: 'Non tollereremo ingressi irregolari' - Politica - ANSA ?@Agenzia_Ansa? ?? UN PREMIER TUTTO DA RIDERE! Ora pure… - a42nno : RT @SkyTG24: Il premier #Conte ha detto la sua sui #migranti che, entrati irregolarmente in #Italia, tentano di sfuggire alla sorveglianza… -