Lo staff medico del Napoli pronto a preparare un programma di recupero lampo per Insigne (Di lunedì 3 agosto 2020) Oggi Lorenzo Insigne sarà sottoposto alla risonanza magnetica necessaria per capire l’entità dell’infortunio. Nei minuti finali di Napoli-Lazio il capitano è stato costretto ad uscire dal campo in lacrime. Da Castel Volturno filtra ottimismo, Insigne vuole a tutti i costi provarci. E anche il Napoli si prepara. Lo staff medico, scrive il Messaggero, è pronto a confezionare un programma su misura affinché il capitano riesca ad essere in campo contro il Barcellona. Queste le parole del quotidiano: “Oggi se ne saprà di più: Insigne si sottoporrà agli esami strumentali e solo a quel punto ci sarà la diagnosi definitiva dell’infortunio. Lui spera di ... Leggi su ilnapolista

Nella serata il Medical Team della MotoGP ha divulgato altri dettagli sulla morte del pilota spagnolo. E' stato rianimato per 18 minuti a bordo pista e per tutto il trasfrimento in ospedale, ma non c' ...

Amedeo Baldari, medico sociale della Sampdoria, ha condiviso su Facebook alcune riflessioni sul campionato ai tempi del Coronavirus. CAMPIONATO – «Questo campionato assurdo è finito. Sotto un sole coc ...

