Inter, Costacurta sullo sfogo di Conte: “Attacco duro che non aiuta la società” (Di lunedì 3 agosto 2020) Uno durissimo sfogo che ha fatto esplodere tutto il mondo del calcio italiano.Al termine della sfida contro l'Atalanta, valida per l'ultima giornata di Serie A, Antonio Conte si era apertamente e duramente schierato contro la dirigenza dell'Inter, affermando di non essere stato mai protetto a livello mediatico nel corso di tutta la stagione.Atalanta-Inter, Conte contro tutti: “Io e i giocatori abbiamo preso palate di cacca”Nonostante la situazione molto complessa e caotica, i nerazzurri dovranno necessariamente concentrarsi sull'imminente sfida contro il Getafe, valida per gli ottavi di finale di Europa League: gli uomini di Conte hanno infatti tutte le carte in regola per superare il turno e cercare di conquistare il titolo. Per tale ... Leggi su mediagol

