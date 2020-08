Indice Pmi manifatturiero a 51,9. Piazza Affari a +1,51 per cento (Di martedì 4 agosto 2020) Borsa 3 agosto 2020. Apertura in positivo per gli indici Ue trascinati dall’Indice Pmi manifatturiero. MILANO – Borsa 3 agosto 2020. Aperta dei mercati positivi nel Vecchio Continente per le buone notizie che arrivano dall’Indice Pmi manifattuero. Il tradizionale sondaggio mensile tra i direttori degli acquisti delle aziende ha registrato un rimbalzo importante in quasi tutte le maggiori piazze europee. In Italia il dato ha registrato una crescita importante chiudendo il mese di luglio a 51,9 punti. Si tratta di un primo rialzo da oltre due anni con la cifra che potrebbe crescere ancora nei prossimi mesi. Borse Ue in positivo La ‘spinta’ dell’Indice manifatturiero ha portato le Borse del Vecchio Continente a chiudere in positivo. Per ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : Industria, l’indice PMI fotografa una decisa ripresa dell’attività dell’area euro. Fiducia delle imprese italiane a… - Agenzia_Italia : Rimbalza l'indice manifatturiero #Pmi in Italia: 51,9 punti a luglio - GianniGirotto : Italia: indice Pmi manifatturiero sale a luglio a 51,9, meglio di attese - NewsMondo1 : Indice Pmi manifatturiero a 51,9. Piazza Affari a +1,51 per cento - luce_lucialenzi : RT @GianniGirotto: Italia: indice Pmi manifatturiero sale a luglio a 51,9, meglio di attese -