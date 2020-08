Il coronavirus visto dalla Birmania (Di lunedì 3 agosto 2020) Dall’inizio della pandemia nel paese si sono registrati circa 350 casi in totale, tra cui sei morti. Un viaggio tra pagode, villaggi e cattedrali per raccontare le misure di lockdown e le paure delle autorità. Leggi Leggi su internazionale

