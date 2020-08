Hoeness: “Havertz? Dopo Sané non possiamo spendere cifre folli” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, è intervenuto ai microfoni di FAZ sul futuro di Kai Havertz, calciatore del Bayer Leverkusen accostato spesso ai bavaresi: “Mercato? Sono sicuro che Dopo l’arrivo di Sané al Bayern non ci saranno altri grandi acquisti da parte nostra. Havertz è un grande giocatore, ma visto il periodo del coronavirus, Dopo aver fatto un acquisto da 50 milioni, non posso immaginare un altro colpo da 70-80 milioni”. Foto: twitter Bayern L'articolo Hoeness: “Havertz? Dopo Sané non possiamo spendere cifre folli” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

