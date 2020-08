Grandinata blocca escursionisti sul Monte Vettore, soccorsi dai vigili del fuoco (Di lunedì 3 agosto 2020) Ieri pomeriggio 6 escursionisti sono rimasti bloccati sulla parete del Canalino, sul Monte Vettore, sorpresi da una violenta Grandinata che ha impedito temporaneamente il loro rientro: in loro soccorso un elicottero Drago 58, alzatosi in volo da Arezzo, che con un verricello ha calato nella zona personale del vigili del fuoco del comando di Ascoli specializzato in recuperi con tecniche Fas. Quattro dei sei escursionisti si sono avviati sulla strada del ritorno, percorrendo un sentiero meno impervio; gli altri due, rimasti fermi sul punto di difficolta’, sono stati recuperati a bordo dell’elicottero con il verricello.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Grandinata blocca escursionisti in montagna, soccorso Vvf - Marche Agenzia ANSA Case scoperchiate, paesi al buio e strade bloccate: notte drammatica per il maltempo nel Nord Astigiano

Il maltempo ha investito ieri sera la zona nord ovest dell’Astigiano con un violento temporale con grandine e forte vento che ha causato molti danni alle abitazioni con tetti scoperchiati e allagament ...

Comitiva in difficoltà dopo una grandinata sui sentieri di Palanfrè: individuata dai Vigili del fuoco, verrà recuperata con l’elicottero Drago

Si tratta di nove persone, tra cui due bambini. La richiesta di soccorso è giunta al Numero unico per le emergenze 112. Inviati sul posto una squadra SAF, speleo alpino fluviale, e l’elicottero. Verri ...

