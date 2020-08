Garmin avrebbe pagato il riscatto per liberarsi dal ransomware (Di lunedì 3 agosto 2020) Garmin avrebbe pagato il riscatto per decrittare i suoi sistemi informatici (foto: Gabriele Porro/Wired)Durante l’ultimo weekend di luglio i sistemi informatici di Garmin, azienda che produce dispositivi indossabili, sono stati presi in ostaggio da un ransomware. Se da una prima indagine era risultato che la società fosse riuscita a liberarsi dal virus con un semplice backup, ora i ricercatori informatici di BleepingComputer hanno scoperto che la stessa ha ricevuto la chiave di decrittazione per recuperare i file crittografati dal ransomware chiamato WastedLocker. L’attacco Ricapitoliamo: dal 23 al 27 luglio Garmin ha avuto a che fare con un’infezione da ... Leggi su wired

ItalianPolitics : RT @mtorchiano: @Il_Vitruviano @semeraro_g @demartin @arturodicorinto @ItalianPolitics Nota a margine: nel recente black out del cloud di G… - mtorchiano : @Il_Vitruviano @semeraro_g @demartin @arturodicorinto @ItalianPolitics Nota a margine: nel recente black out del cl… -