Emmy Awards 2020, i grandi esclusi (Di lunedì 3 agosto 2020) La stagione dei premi sia televisiva che cinematografica è famosa per essere colei che genera nuove dinamiche all’interno dello show-business. Da un lato tutta una serie di produzioni tendono a salire sul carro dei vincitori, mentre altre ne rimangono ingiustamente lasciate fuori. Mai come quest’anno tra le nomination agli Emmy Awards, rimangono fuori titoli celebri e performance a dir poco memorabili che sembrano non esser state abbastanza per il pubblico americano. Emmy Awards: quando performance memorabili non sono abbastanza Le nomination a gli Emmy Awards hanno fatto discutere per la mancanza di titoli del calibro di Peaky Blinders, Mr Robot, The New Pope o anche singole performance. A colpire maggiormente risulta, la mancata nomination di Viola Davis per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

margotsbullock : RT @chebastard0: KATE MCKINNON -è nota principalmente per il programma comico saturday night live -è stata il primo membro del snl a fare c… - callmecatra_ : RT @chebastard0: KATE MCKINNON -è nota principalmente per il programma comico saturday night live -è stata il primo membro del snl a fare c… - findusbastoncin : RT @chebastard0: KATE MCKINNON -è nota principalmente per il programma comico saturday night live -è stata il primo membro del snl a fare c… - chiij0hn : RT @chebastard0: KATE MCKINNON -è nota principalmente per il programma comico saturday night live -è stata il primo membro del snl a fare c… - chebastard0 : KATE MCKINNON -è nota principalmente per il programma comico saturday night live -è stata il primo membro del snl a… -