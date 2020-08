Elisa Isoardi: “Ho scoperto in diretta Tv di avere un tumore maligno”. Il suo racconto (Di lunedì 3 agosto 2020) Elisa Isoardi è tornata a parlare del problema di salute che l’ha afflitta anni fa. L’ex conduttrice de La prova del cuoco si è dovuta sottoporre ad un intervento alle corde vocali per rimuovere un polipo maligno. Una situazione che, com’è comprensibile, ha gettato nel panico l’ex fidanzata di Matteo Salvini. Per fortuna oggi tutto è tornato alla normalità. Dopo un lungo processo di recupero, fatto di determinazione e sacrificio e tanti vocalizzi, la 37enne è in perfetta forma fisica. Certo, i controlli di routine non mancano ma Elisa sta bene e può andare avanti nel lavoro e nella vita privata con il sorriso sulle labbra. Più carica che mai riguardo i suoi nuovi progetti televisivi: a settembre sarà una delle concorrenti di Ballando ... Leggi su howtodofor

