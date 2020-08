De Zerbi: «Allenare una grande? È un obiettivo, ma…» – VIDEO (Di lunedì 3 agosto 2020) Roberto De Zerbi ha parlato del suo futuro in conferenza stampa dopo la sconfitta del Sassuolo contro l’Udinese Roberto De Zerbi ha parlato del suo futuro in conferenza stampa dopo la sconfitta del Sassuolo contro l’Udinese. Queste le sue parole. TOP CLUB – «Non so se pronto, non sapevo nemmeno di essere pronto quando ho iniziato ad Allenare a 34 anni il Foggia, una piazza bellissima ma anche difficile. Mi sono buttato, ho fatto il mio lavoro con passione, dedizione e serietà. Non so se sono pronto. Sono ambizioso ma penso di avere le idee chiare per fare esprimere la mia capacità. Non è un’ansia andare in una grande squadra, è un obiettivo cercando di andare in un certo modo, non tanto per andare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

