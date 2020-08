Coronavirus, a Milano la metà dei casi lombardi (Di lunedì 3 agosto 2020) Milano, 3 agosto 2020 - In provincia di Milano i nuovi casi di Coronavirus oggi sono 12 , di cui 4 nella città capoluogo. Si tratta sostanzialemente della metà dei nuovi positivi riscontrati a ... Leggi su ilgiorno

