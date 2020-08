Bonaventura, il saluto di Ibrahimovic: "Numero uno" (Di lunedì 3 agosto 2020) MILANO - La vittoria 3-0 del Milan sul Cagliari di ieri sera ha rappresentato l'ultima gara di Giacomo Bonaventura con la maglia rossonera. Tra i tanti messaggi per il centrocampista spicca quello di ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Bonaventura, il saluto di Ibrahimovic: 'Numero uno': La dedica al centrocampista dopo l'ultima gara in rossonero co… - AntonioMancin98 : @MorpheusMT Va via Bonaventura.. non si spiegherebbe il saluto del Milan via social - mnardi34 : RT @MilanNewsit: Milan, il saluto di Ibra a Bonaventura: 'Numero uno' - SerZorzi : RT @PBPcalcio: Momento curiosità: #Bonaventura ha camminato da solo fino a quasi metà campo e si “accucciato” qualche secondo a testa bassa… - sportli26181512 : Milan, il saluto di Ibra a Bonaventura: 'Numero uno': Zlatan Ibrahimovic ha dedicato una storia su Instagram a Giac… -