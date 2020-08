Barcellona, l'ex presidente: "Il Napoli può metterci in difficoltà" (Di lunedì 3 agosto 2020) Napoli - " Non seguo la serie A con continuità, ma posso dire che il Napoli è una squadra attrezzata ed in grado di mettere in difficoltà il Barcellona che deve avere molto rispetto" . Joan Gaspart , ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Barcellona, l'ex presidente: 'Il #Napoli può metterci in difficoltà': Joan Gaspart: 'Sarà una partita emozionante.… - titty_napoli : RT @kisskissnapoli: Gaspart, ex presidente Barcellona: 'Barcellona-Napoli sarà una partita emozionante, mi auguro che passi il Barça ed acc… - kisskissnapoli : Gaspart, ex presidente Barcellona: 'Barcellona-Napoli sarà una partita emozionante, mi auguro che passi il Barça ed… - napolista : L’ex presidente blaugrana: “Il Barcellona deve avere molto rispetto del Napoli” “Il Napoli è una squadra attrezzata… - kisskissnapoli : Gaspart, ex presidente Barcellona: 'Non seguo la serie A con continuità, ma posso dire che il Napoli è una squadra… -